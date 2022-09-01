В Перми с сегодняшнего дня изменились два автобусных маршрута

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 сентября по иным маршрутам работают два автобуса - №4 и №67. Подробности сообщает «Рифей-Пермь».

Теперь на участке от Центрального рынка до улицы Островского они переправлены на улицу Революции. По ней они будут следовать по выделенной полосе вместе с трамваями.

Изменение маршрутов позволит создать новые транспортные связи и увеличить скорость движения автобусов. И обеспечить удобную пересадку пассажиров с автобуса - на трамвай. Ранее для пересадки на Революции установили длинные остановки.