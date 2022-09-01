В Пермский край может прийти крупная сеть автозаправок

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«Татнефть» планирует открыть в Перми и в Пермском крае свои автозаправки. Подробностями делится Business Class.

Первые две заправки компания намерена построить в ближайшие два года в Орджоникидзевском районе Перми по улицам Новогайвинской и улице А. Щербакова.

Стоимость объектов – порядка 380 млн руб. Два участка площадью по 6 тыс. квадратов каждый компания планирует получить в льготную аренду без торгов для реализации приоритетного инвестпроекта.

«В рамках долгосрочных планов компания хочет открыть в Прикамье порядка 40 автозаправок», - пишет издание.

Прямо сейчас «Татнефть» имеет в РФ 850 АЗС в 12 регионах.