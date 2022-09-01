Строительство спортивного крытого манежа в Мотовилихе сдвинулось на год

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В Мотовилихинском районе Перми строительство крытого спортивного манежа сдвинули на год. Об этом сообщает «В курсе.ру».

В декабре 2021 года краевое Минспорта подписало соглашение с компанией ООО «Звезда 2013». Инвестор должен был построить быстровозводимый крытый спортивный манеж в Мотовилихинском районе по улице Аркадия Гайдара, 13б.

Появиться в новом объекте должны были универсальный зал для игр в мини-футбол, волейбол и гандбол, а также зрительские трибуны на 250 человек. Достроить манеж хотели к сентябрю 2022 года. Однако до сих пор его строительство так и не началось.

«Строить не начали по нескольким причинам. Во-первых, бюрократическая волокита, согласование всех юридических моментов соглашения о ГЧП. Во-вторых, нужно время на передачу концессионеру земельного участка под строительство манежа, т. к. на этой территории было необходимо привести участок в нормативное состояние. В-третьих, задержался срок проектирования, поскольку участок оказался сложным с точки зрения грунтов», - пояснили в Минспорта изданию.

На сегодня проектно-сметная документация готова и 1 сентября ее направят на госэкспертизу. Планируется, что строительство начнется в декабре 2022 года, а завершится — в июне 2023 года.

Помимо этого, почти в два раза выросла стоимость строительства — с 45 до 85 млн руб. Да и эта сумма окончательной не является. На увеличение сметы повлиял рост цен на стройматериалы, особенно на металл.

Функционал будущего манежа не изменится.