Фото: МЧС Пермского края.

На территории Пермского края за прошедшие сутки, 31 августа, произошло 9 техногенных пожаров. В их число вошли: 2 пожара - в Пермском районе; по 1 пожару - в Перми, Чердынском, Соликамском, Лысьвенском, Чусовском, Горнозаводском и Куединском округах.

В техногенных пожарах 31 августа жертв и пострадавших нет.

Основными причинами возникновения пожаров стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

В число очагов возгорания вошли: жилой дом - в Орджоникидзевском районе Перми; транспортное средство - в Соликамском округе; бани - в Чердынском и Лысьвенском округах, Пермском районе; сухая растительность - в Куединском муниципальном округе; торф - в Пермском районе; мусор - в Горнозаводском городском округе.

За прошедшие сутки, 31 августа, новых очагов лесных и ландшафтных пожаров в Пермском крае не зарегистрировали.

По информации МЧС Пермского края, по 2 сентября 2022 года в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 31 августа 2022 года на территории Пермского края 344 профилактическими группами осуществлено 3 503 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 4 573 человек, распространено 3 447 листовок.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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