Дмитрий Махонин поздравил с Днем знаний учеников новой школы в Горном

Фото: permkrai.ru

Губернатор Прикамья в праздничный день посетил новую школу, что открылась в Пермском районе – в поселке Горный. Подробности визита рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В новом корпусе будут обучаться свыше 1,2 тыс. школьников. Здание оснастили современными кабинетами, библиотекой, лабораторией химии и даже швейной мастерской. Школа, напомним, являлась долгожданным социальным объектом – для жителей Горного, а также ближайшего поселка Ферма и деревень, что расположены по соседству. Теперь это будет новый культурный, спортивный и образовательный центр Двуреченского поселения.

«Современные школы открываются не только в крупных административных центрах, но и в селах. Необходимо создавать равные условия получения образования для всех школьников региона. Я желаю, чтобы в Горном обучались и выпускались талантливые, умные, целеустремленные ребята, которые любят Прикамье и хотят связать свою жизнь с родной землей. В последние годы мы сделали большой рывок в части строительства учреждений образования. Только в этом году планируем возвести 15 школ и детских садов, а в следующем продолжим наращивать темпы», - поделился губернатор.

Фото: permkrai.ru

В конце торжественной части первоклассник Глеб Зеленин и десятиклассница Анастасия Постаногова подали первый звонок, символизирующий начало учебного года.

Новая школа возведена вместо старого здания Конзаводской школы им. В.К. Блюхера, что располагалась в соседнем поселке Ферма. Отныне все ее ученики будут обучаться в Горном.

Прежний объект был в ограниченно-работоспособном состоянии и был рассчитан всего на 420 мест, а занимались в нем свыше 900 ребят. Новое здание в Горном построено за счет средств краевого и муниципального бюджетов. Стоимость возведения составила 980 млн руб., из них краевые средства – почти 920 млн руб.

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