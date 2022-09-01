Жительница Свердловского района Перми лишилась своего «Рено» из-за долгов за тепло и горячую воду

В Свердловском районе Перми прошел рейд по должникам за тепло и горячую воду. Сотрудники Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю наложили арест на автомобиль «Рено Дастер» недобросовестной плательщицы. Чтобы вернуть свое имущество, ей придется не только погасить задолженность, но и оплатить расходы на эвакуацию, а также внести исполнительский сбор. В противном случае, транспортное средство будет реализовано в счет погашения долга.

В этом году своих автомобилей лишатся все, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца. Кроме этого, должникам грозит арест средств на банковских счетах, недвижимого имущества и лишение права на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и ГВС.

В Пермском крае в августе 2022 года общая сумма долгов физических лиц перед «Т Плюс» составляет почти 3 млрд рублей. Чтобы не допустить роста просроченных обязательств и снизить их объем, сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются всеми предусмотренными законом способами по взысканию задолженности. Регулярно на улицах городов и междугородних трассах Прикамья проводятся рейды с применением системы «Дорожный пристав», что приводит к арестам автомобилей «тепловых» должников, выявленных в потоке движения.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о необходимости оплаты квитанций за тепло и горячую воду в преддверии осенне-зимнего периода. «Совсем скоро начнется отопительный сезон. Проверьте вашу квитанцию, внесите оплату и погасите задолженность, если она есть. Это ваш вклад в развитие системы теплоснабжения вашего города, а значит в собственный комфорт предстоящей зимой», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.