Глава Перми поздравил педагогов, школьников и их родителей с Днем знаний

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Мэр Перми обратился к пермским педагогам, школьникам и их родителям в честь наступившего Дня знаний. Сегодня в образовательных учреждениях Перми прошли праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года.

В этом году ученики, родители и педагоги традиционно собрались на торжественные линейки. В школы столицы Прикамья пришли учиться свыше 133 тыс. учеников. 16 тыс. из них первоклассники, которые только начинают свой школьный путь.

В этот раз 1 сентября Глава Перми Алексей Дёмкин посетил два образовательных учреждениях города. В школе №6 мэр поучаствовал в торжественном поднятии российского триколора. Также Глава Перми побывал в Пермском государственном хореографическом училище.

– Сегодня сфера образования приобретает особое значение в плане патриотического воспитания. Именно в школе закладываются верные жизненные ориентиры, ребята получают первые уроки гражданственности и патриотизма. Поздравляю всех педагогов, учеников, студентов и их родителей с началом учебного года. Уверен, что у всех впереди интересный учебный год, желаю всем успехов и хорошего настроения! – поздравил педагогов, школьников и их родителей мэр.

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Как отметили в мэрии, в 2022 году школы Перми ждут нововведения. В некоторых появится новое оборудование, в других - новые программы. А еще во всех школах города знаменные группы подняли флаг страны. Эта церемония будет проходить в начале недели в каждой школе не только города, но и края.

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