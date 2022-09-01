В школу с первоклассным настроением!

Начало учебного года – волнительное время для каждого ученика. Особенно для тех мальчишек и девчонок, которые впервые переступают порог школы. Для будущих первоклассников, чьи родители работают на Уральском заводе противогололедных материалов, руководство предприятия организовало традиционный праздник ко Дню знаний, с подарками и угощением.

Однако в этом году решили отойти от привычного формата с викторинами и конкурсами, отдав предпочтение душевным посиделкам за чаем и сладостями с разговорами о будущем. Тем более, что завели эти разговоры директор завода производственной площадки УЗПМ в г. Краснокамске Алексей Прокопенко и руководитель отдела персонала Оксана Золотко. Первоклассники смело делились с гостями своими ожиданиями от школы и первой учительницы, достижениями в спорте и искусстве, мечтами о будущем.

В новом учебном году в первый класс пойдут 33 ребенка сотрудников УЗПМ. Многие из первоклашек уже решили, какую выберут профессию в будущем. Оказалось, что у нас есть два художника, столько же летчиков и пожарных, полицейский, машинист поезда, врач, археолог, крановщик и инженер… Возможно, кто-то из сегодняшних ребят свяжет свою судьбу именно с УЗПМ, продолжив трудовую династию.

Вручая портфель первоклассника, в котором взрослые с УЗПМ предусмотрели всё - от ручек и фломастеров в пенале до гуаши и цветного картона - виновникам торжества пожелали усидчивости и внимательности, увлекательных уроков и хороших отметок.

Чествование первоклассников - детей наших сотрудников - является одной из программ социальной политики предприятия, - комментирует руководитель отдела персонала УЗПМ Оксана Золотко. - Для нас важно, чтобы школа ассоциировалась у детей с праздником знаний, приобретением новых друзей и новых обязанностей. Мы рады с каждым годом отмечать, какие талантливые и рассудительные дети воспитываются в семьях наших сотрудников, и с радостью дарим им праздник.