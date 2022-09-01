В Перми откроется блошиный рынок

Фото: kp.ru

В Перми в Центре городской культуры появится блошиный рынок. Об этом площадка сообщает в своих соцсетях.

Рынок откроется в рамках проекта «ПермьВинтаж». И будет работать не постоянно, а с определенной периодичностью. А каждый день его работы будет тематическим.

«Блошки» в европейском понимании в Перми нет. Есть только зона в границах металлорынка, где обретается несколько антикваров и пара десятков обычных людей, выставляющих на продажу различное старье. Ассортимент у последних весьма скудный, а вещи, как правило, лишены какой-либо ценности, помимо чисто утилитарной», - делятся в ЦГК.

А классический блошиный рынок, между тем, может стать точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов. Это одно из тех явлений, из которых и состоит современный город, считают организаторы.

Дата открытия первого мероприятия блошиного рынка - 10 сентября. День посвятят теме «Быт». Участвовать могут все. Как и передать предмет на продажу, так арендовать место для торговли.

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