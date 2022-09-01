МЧС предупредили жителей Прикамья о дождях, грозах и тумане

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, 1 и 2 сентября в нашем регионе ожидаются неблагоприятные погодные явления. Ночью и утром на дорогах местами будет туман, днем повсеместно - кратковременные дожди, местами сильные, гроза. Дневные порывы ветра могут достигать скорости 17 метров в секунду.

Внимательно следите за прогнозами погоды и тучами на небе. Спасатели напоминают, что от плохой погоды нельзя прятаться у деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций. А также парковать свои автомобили рядом с ними. Лучше найти более крепкое укромное место.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. А пешеходам – быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru