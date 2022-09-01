Более 3,5 тысячи жителей Прикамья впервые получат доступ к интернету

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 3,5 тысяч человек из малонаселенных поселков Большесосновского, Губахинского, Куединского, Уинского, Частинского, Чусовского округов смогут в скором времени пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом в своем telegram-канале рассказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Работы по подключению населенных пунктов к интернету будут выполнены к концу первого квартала 2023 года. Проект МТС будет реализован совместно с Министерством информационного развития и связи Пермского края.