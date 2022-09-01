Минувший август стал самым засушливым в Перми за историю наблюдений

Иногда от жары приходилось спасаться вот так. Фото: Евгения ГУСЕВА

Август 2022 года стал самым засушливым столице Прикамья за всю историю наблюдений. Удивительным фактом поделились в пермском ЦГМС.

Так, за прошедший месяц в Перми выпало всего 12 мм осадков. Это составляет лишь 13% от климатической месячной нормы.

Кстати, прежний рекорд был установлен в 1941 году. Тогда в августе выпало 14 мм осадков.

«Недостаток увлажнения в августе 2022 наблюдался во многих районах Пермского края, острый дефицит осадков отмечен на юго-востоке региона, где их сумма за месяц не превысила 3–10 мм», - отметили синоптики.

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