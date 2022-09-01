Борис Кондаков и Наталья Береснева. Фото: ВКонтакте

Доктор филологических наук, профессор Борис Вадимович Кондаков руководил филологическим факультетом на протяжение последних 24 лет. Как сообщает группа «ДЕКАНАТ ФИЛФАКА ПГНИУ», Борис Вадимович является уникальным специалистом, мудрым руководителем и наставником. Почти за четверть века он воспитал не одно поколение филологов, журналистов, педагогов, которые трудятся сегодня практически во всех уголках России.

Еще одна легенда Пермского универа - Наталья Ириковна Береснева, доктор философских наук, доцент. Она 10 лет возглавляла коллектив философско-социологического факультета.

«Завтра - мой последний день в должности декана ФСФ. 10 лет, отданных факультету. Было многое. Было то, чем горжусь, было то, за что стыдно, были разочарования. Были люди, были дела. Благодарна всем, кто оказывал неоценимую помощь, забуду про все, что приносило боль. Страница переворачивается, я открыта новому: новым делам, новым проектам, новым предложениям», - написала на своей страничке во «ВКонтакте» Наталья Ириковна.

Руководство ПГНИУ, бывшие и настоящие ученики Бориса Кондакова и Натальи Бересневой выражают им огромную благодарность за годы многолетней плодотворной работы, научную деятельность, а также развитие и совершенствование учебного процесса.

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