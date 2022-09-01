Фото: Администрация Перми.

Глава Перми Алексей Дёмкин совершает серию рабочих выездов во время которых инспектирует объекты, обновляемые на средства национальных проектов или в рамках подготовки к 300-летию города, а также встречается с жителями разных районов. Это позволяет более оперативно решать проблемы «на местах».

В своем четвертом рабочем выезде 31 августа в Орджоникидзевский район глава города осмотрел ход ремонта знаковых общественных пространств, обсудил возможность строительства бассейна на ул. Новогайвинской и ответил на вопросы жителей района. Вместе с Алексеем Дёмкиным в выезде приняли участие депутаты Пермской городской думы.

Как подчеркнул глава Перми, городские власти должны развивать не только центральную часть города, но и все остальные районы.

«Орджоникидзевский район является одним из самых крупных и занимает более 20% территории города, обладает уникальной природой. Он окружен лесными массивами, здесь протекают реки, ежегодно проходит экофестиваль, в рамках которого активисты сплавляются по реке и очищают берега от мусора и пластика, внося свою лепту в сохранение нашей природы», – отметил Алексей Дёмкин.

От комфортного культурного досуга…

Первую остановку глава Перми сделал у ДК им. Чехова. Дворец культуры передается в муниципальную собственность. В нем планируется организация деятельности более 10 клубных формирований для детей и взрослых, репетиционные классы и кабинеты примут творческие коллективы разных направлений и жанров: свои творческие способности будут развивать более 250 человек. Кроме того, площадка ДК им Чехова будет принимать более 160 мероприятий – от концертов и выставок до конференций и ярмарок. В перспективе в нем разместится семейный досуговый центр для жителей района. За год дворец культуры будет принимать более 47 тысяч человек.

Не менее знаковое место для жителей Орджоникидзевского района – Парк культуры и отдыха им. Чехова. В последние годы он стал одним из центров культурного досуга для всего города. Здесь городские власти планируют обновление фонтана, также обсуждается возможность дельнейшего ремонта объекта.

Не останется без внимания и сквер около ДК «Искра». Средства на его ремонт выделили предприятия района.

Алексей Дёмкин также осмотрел сквер им. Павлика Морозова, который в 2021 году стал победителем всероссийского голосования за объекты благоустройства на сайте za.gorodsreda.ru. В 2022 году началось его обновление сквера. После ремонта на его дорожках установят урны, скамейки, детские качели и игровые комплексы, тренажёры, спортивное оборудование, в том числе для детей с ограниченными физическими возможностями. Сквер украсят входные арки, различные породы ив и клёнов, розы, пузыреплодники, смородины.

Сейчас подрядчик ведет укладку основания игровых зон, асфальтирование пешеходных зон, установку бортового камня, бетонирование под резиновое покрытие.

… до массовых занятий спортом

Сегодня вся спортивная жизнь Орджоникидзевского района кипит на стадионе «Гайва». В 2020 году его капитально отремонтировали, в том числе за счет средств нацпроекта «Демография». Жители района получили возможность посещать круглый год современный спортивный объект: летом – фктбольные матчи на искусственном газоне, а зимой – каток. Также в их распоряжении дополнительная игровая площадка и площадка для воркаута, комфортные подтрибунные помещения, дорожка для скандинавской ходьбы и многое другое.

В дальнейшем здесь разместится всесезонный комплекс для занятий разными видами спорта, а рядом со стадионом на ул. Новогайвинской появится муниципальный бассейн.

Безопасность и качество дорог

В ходе рабочей поездки глава Перми Алексей Дёмкин также проинспектировал качество ремонта дорог в Орджоникидзевском районе.

Объектом его внимания стала ул. Александра Щербакова на участке между улицами Первомайской и Перевалочной. Его в 2022 году обновили в рамках проекта администрации Перми «Малые дела».

На ул. Валежной Алексей Дёмкин осмотрел участок дороги, отремонтированный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В ходе ремонта подрядная организация произвела замену дорожного полотна, тротуарной части, установила новые бортовые камни, обустроила парковочные и заездные карманы, а также благоустроила газон, установила дорожные знаки и нанесла новую разметку.

Главное – учесть мнение горожан

В завершении рабочего выезда глав Перми Алексей Дёмкин в общественном центре «Новое Левшино» встретился с жителями района.

По мнению главы города, общение должно проходить в очном формате, тем более с жителями одного из самых больших районов в городе. Кроме того, во время встречи было организовано включение в формате телемоста сразу с трёх точек – из общественных центров микрорайонов Кислотные дачи и Голованово, а также из здания администрации Орджоникидзевского района.

На состоявшейся встрече глава Перми вместе с ее участниками обсудил вопросы транспорта, ЖКХ и благоустройства, в том числе принял предложения жителей о строительстве сквера на ул. Цимлянской, обсудил и необходимость сноса аварийного дома на улице Таймырской.

По итогам встречи с горожанами Алексей Дёмкин взял на контроль вопрос проведения освещения на ул. Пинской.

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