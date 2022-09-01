«Азот» вручил стипендии в День знаний

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в День знаний вручил именные сертификаты на получение стипендии от предприятия. Ими могут воспользоваться лучшие студенты двух городов Пермского края — Березников и Соликамска.

15 студентов третьего и четвертого курсов Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ), Березниковского политехнического (БПТ) и Соликамского горно-химического техникума (СГХТ) будут получать от предприятия по 3,5 тыс. рублей в месяц.

1 сентября при поддержке филиала «Азот» в Соликамском горно-химическом техникуме торжественно открыли мастерские.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

«Азот» — высокотехнологичное предприятие. Мы всегда поддерживаем успешных студентов технических и естественно-научных профилей, а также принимаем участие в обновлении материально-технической базыучебных заведений-партнеров.Получив достойное образование, выпускники смогут эффективно развиваться и, возможно, станут частью коллектива филиала «Азот».

Филиал «Азот» — социальный партнер БФ ПНИПУ, БПТ и СГХТ. С 2011 года предприятие оказывает учебным заведениям спонсорскую помощь, поощряет именными стипендиями лучших студентов и предоставляет возможность проходить практику на заводе.