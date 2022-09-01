Сентябрь в Пермском крае будет прохладным

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз на сентябрь 2022 года в Пермском крае. По расчетам Шихова, первые две декады осеннего месяца будет по-осеннему прохладно, а во второй декаде сентября нас ждет «бабье лето».

С 3 сентября в Прикамье ворвется арктический воздух и установится прохладная погода с небольшими осадками и дневной температурой не выше +15. Такой характер погоды сохранится до конца первой декады. Во второй декаде месяца прохладная погода с температурой на 1-3 градуса ниже климатической нормы сохранится, выпадет значительное количество осадков. А в третьей декаде сентября прогнозируется потепление. Температура воздуха вернется к норме, и можно ждать прихода так называемого «бабьего лета».

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