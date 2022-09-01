Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 23-летней девушки в Чусовом

Подозреваемого в убийстве 23-летней медсестры из Чусового арестовали на один месяц и 27 дней. Об этом "Комсомолке" рассказали в пресс-службе Чусовского суда.

- Этот срок он проведет в СИЗО. Ранее подозреваемый молодой человек уже был судим по статьям "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и "Грабеж", на свободу он вышел в мае 2022 года, - сообщили в пресс-службе Чусовского суда.

- В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, сообщив во время допроса обстоятельства совершенного преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте, - добавили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, вечером 26 августа 23-летняя Татьяна вместе со своей подругой Ольгой отдыхали в баре «Джокер» в Чусовом. Около 2.00 Ольга засобиралась домой, звала с собой и Таню, но та решила остаться.

Поздним вечером 28 августа Таню нашли убитой. Ее тело лежало в траве, закиданное ветками. Под подозрение сыщиков сразу попал бармен «Джокера» - именно с ним после закрытия заведения и уехала Татьяна. Молодого человека допросили и отпустили. Так как прямых доказательств причастности к преступлению у следователей нет, к тому же, парень несовершеннолетний, ему 17. После серий допросов и других следственных мероприятий, сыщики задержали подозреваемого в убийстве Татьяны.

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