Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина.

В своем поздравлении губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что ежегодно в Прикамье растет количество учащихся. Всего в этом году в школу отправятся свыше 330 тысяч ребят, из них – более 37 тысяч первоклашек. Каждого из них ждет ответственная и насыщенная пора, наполненная радостью первых побед и достижений.

«Для студентов техникумов, колледжей и вузов – это также начало большого пути к своей профессии. Для педагогов – день возвращения к любимой работе, и встреча с ребятами. Для родителей – время важных забот об учебе и гордости за успехи детей», - отмечает глава региона.

В Пермском крае сегодня создают все условия для доступного и качественного образования в регионе. Строят школы и детские сады, оснащают их современным оборудованием, создают цифровую образовательную среду, обновляют инфраструктуру учреждений среднего профессионального образования.

«Пусть учеба в комфортных и безопасных условиях будет интересной и полезной для каждого из вас. Желаю хорошего настроения, успехов и удачного учебного года!», - такими напутствиями завершает свое поздравление Дмитрий Махонин.

Кстати, для самого главы региона 1 сентября 2022 года – особенный день. Сегодня его дочь пошла в первый класс!

«Сегодня моя дочка Любаша пошла в первый класс. Как же быстро растут дети…», - написал под фото со своей дочерью Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.

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