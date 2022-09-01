Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В управлении ГИБДД Пермского края напоминают о начале дорожных работ на Соликамском тракте. Движение всех видов транспорта будет закрыто на участке от ул. Делегатской (Ленинский переулок) до пересечения с Восточным обходом Перми

Ремонтные работы начнутся 3 сентября с 15:00 и продлятся до 23:00 24 сентября.

Объезд закрытого участка Соликамского тракта будет осуществляться по улицам Лянгасова и Академика Веденеева.

На период закрытия участка Соликамского тракта в Перми изменится маршрут движения городских автобусов:

- Маршрут №22 после плотины КамГЭС будет следовать по улице Академика Веденеева и Восточному обходу до конечной остановки «Микрорайон Васильевка». Часть рейсов будет организована с заездом на остановку «Банная гора» для компенсации маршрута №23.

- Маршрут №23 будет следовать от Голованово до остановки «Мичуринские сады». Эта же остановка станет конечной и для автобусов маршрута №58.

- На маршруте №32 движение будет организовано по двум схемам: половина автобусов, следующих из центра города, пройдёт по своей обычной трассе до остановки «Мичуринские сады»; вторая половина отправлений из центра будет следовать в объезд по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее по маршруту следования до конечной остановки «Микрорайон Васильевка».

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