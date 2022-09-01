Фото: Телеграм-канал Раисы Кассиной

Перед Днем знаний 1 сентября министр образования и науки Пермского края рассказала о своей работе в одной из школ Перми.

В своем телеграм-канале Раиса Кассина написала, что ее первым и единственным классом, где она была классным руководителем, стал 6 «Б» школы №90. С ним она прошла по школьной жизни до выпускного вечера.

«Со многими ребятами общаемся до сих пор. Это класс, благодаря которому я осталась в образовании навсегда», - делится Раиса Кассина.

По ее словам, за время классного руководства и всей педагогической деятельности она усвоила главный урок - с учениками надо общаться и уметь разговаривать обо всем. На время этой маленькой, но такой важной для ребят школьной жизни учителя должны стать для них хорошими друзьями. Они всегда помогут мудрым советом, ответят на важные вопросы и просто восполнят пробелы в знаниях.

«Дорогие учителя, школьники и студенты, цените и вдохновляйте друг друга в этом новом учебном году!», - дала напутствие в День знаний Раиса Кассина.

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