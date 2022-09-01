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Общество1 сентября 2022 3:34

С добрым утром, Пермь! С Днем знаний!

Жаркое лето 2022 в Перми закончилось, но решило задержаться еще на один денек
Павел Шатров
1 сентября - День знаний!

1 сентября - День знаний!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 сентября – особенный для всех день! Пермская погода решила добавить радости и хорошего настроения. За окном сейчас +18 градусов, днем синоптики обещают небольшую облачность, возможен кратковременный дождь, температура воздуха должна подняться до отметки +24… +26 градусов.

На удивление, 1 сентября довольно спокойная обстановка на дорогах города. Плотное движение транспорта лишь в центре Перми. Это и понятно, надо успевать к первому звонку и торжественным линейкам в школах.

Хорошего вам дня, с праздником!