Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Наибольшая загруженность дорог утром 1 сентября наблюдается в Индустриальном районе. Плотный поток транспорта «Яндекс Пробки» в Перми отмечает на ул. Леонова: на участке от Нестюковского тракта к ул. Промышленной, а также на ул. Промышленной при выезде на развязку с ш. Космонавтов. Здесь есть небольшие пробки в 4-5 баллов.

Такая же ситуация на Стахановской кольце при движении от ул. Стахановской к ул. Мира.

Похоже, на работу никто особо не торопится, готовят детей к первому учебному дню.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Чусовском, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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