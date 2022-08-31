В Верхнечусовских Городках, где нашли тело шестилетней девочки, произошло очередное ЧП

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В Верхнечусовских Городках, где недавно нашли погибшей шестилетнюю девочку, произошло очередное ЧП: в пятницу, 26 августа, в одном из домов нашли тело 53-летнего местного жителя. Судмедэкспертиза показала, что смерть мужчины наступила от сочетанной травмы тела. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и вскоре задержали 46-летнего жителя Перми.

- Во второй декаде августа задержанный, находясь в гостях у знакомых в указанном населенном пункте, поссорился с 53-летним мужчиной и подверг избиению, причинив травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас он задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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