Власти просят пермяков рассказать, как сделать городские пляжи лучше

Мнение жителей учтут в дальнейшей работе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в этом сезоне работали четыре официальных места отдыха у воды, как мы привыкли их называть – пляжи: пляж у Коммунального моста, пляж в районе КамГЭС, у Мотовилихинского пруда и пляж в поселке Новые Ляды. В Кировском районе в этом году пляж не открывали, так как на набережной идет капитальное строительство.

В конце лета власти решили узнать у пермяков: что они хотели бы изменить в организации отдыха у воды. Для этого городская администрация запустила онлайн-голосование, где горожане могут поделиться своими впечатлениями от посещения этих мест отдыха и высказать свои предложения по их дальнейшему развитию. Голосование продлится до 14 сентября

Проголосовать можно двумя способами:

– на портале «Госуслуги» по ссылке;

– на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее», который находится на главной странице сайта.

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