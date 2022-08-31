В Перми из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали два здания

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В Перми из-за угрозы взрыва эвакуировали два здания. Об этом корреспонденту "Комсомолки" сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.

- В 14.15 в дежурные службы Перми поступило анонимное сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях по адресам: Комсомольский проспект, 48 и Газеты Звезда, 9. Людей из зданий эвакуировали. На месте работают правоохранительные органы, информация проверятся. По предварительной информации, угрозы нет, - сообщили в пресс-службе Минтербеза.

В ведомстве напомнили, что за совершение заведомо ложных сообщений об актах терроризма Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.