В Перми на неделю закрыли проезд по улице Дружбы

Пермские тепловые сети проводят ремонт участка теплосети диаметром 600 мм по ул. Дружбы в Мотовилихинском районе Перми. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми. На время ремонта подача теплоресурсов частично ограничивается.

В связи с ремонтом на период с 29.08.2022 г. до05.09.2022 г. закрывается проезд транспорта по двум полосам улицы Дружбы на участке от площади Дружбы в сторону ул. Техническая. Проезд общественного транспорта осуществляется без изменений.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры необходима для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период.

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