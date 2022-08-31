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Происшествия31 августа 2022 10:16

В аэропорту Перми у самолета отказал двигатель

Пострадавших нет
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Вчера в пермском аэропорту после посадки у самолета прямо на взлетно-посадочной полосе отказал двигатель. Подробностями делится Telegram-канал Aviaincident.

Самолет Boeing 738 прилетел из Москвы. Двигатель №1 отключился после посадки на развороте, в процессе руления. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией «Аэрофлот».

Во время внештатной ситуации никто не пострадал.

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