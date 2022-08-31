В аэропорту Перми у самолета отказал двигатель

.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Вчера в пермском аэропорту после посадки у самолета прямо на взлетно-посадочной полосе отказал двигатель. Подробностями делится Telegram-канал Aviaincident.
Самолет Boeing 738 прилетел из Москвы. Двигатель №1 отключился после посадки на развороте, в процессе руления. Воздушное судно эксплуатируется авиакомпанией «Аэрофлот».
Во время внештатной ситуации никто не пострадал.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru