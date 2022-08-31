Под Пермью на Сылве утонул мужчина

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском муниципальном округе на реке Сылва произошел очередной несчастный случай на воде. Утонул мужчина, сообщает оперативно пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня в 13:15. К месту происшествия прибыли силы и средства от РСЧС в количестве 6 человек личного состава и 3 единиц техники. Спаси утопленника, к сожалению, не удалось.

В МЧС напоминают, что залогом безопасности каждого человека является выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания около водоема. Не оставляйте детей без присмотра около водоемов. Берегите себя и своих близких!

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