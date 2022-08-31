Пермских школьников обучат защищаться от террористов

Учить придется не только математику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми школьников научат, как защищаться от террористов. Помимо школьников, к занятиям подключат ЧОПовцев, преподавателей и персонал учебных заведений. Об этом сообщает «В курсе.ру».

Дело в том, что во всех школах края каждый год весь сентябрь проходит «Месячник безопасности». Это специальные занятия по обеспечению комплексной безопасности. Школьникам рассказывают о безопасности на дорогах, на водных объектах, противопожарной безопасности и безопасности в Интернете и т. д.

А еще в этот месяц пройдут практические тренировки по отработке действий в случае ЧС. Например, в случае террористической угрозы. В них будут участвовать и работники частных охранных организаций, преподаватели и сами школьники. Такие мероприятия проходили в Прикамье и ранее.

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