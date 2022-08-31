Свыше 6 тысяч жителей сельских территорий Прикамья обеспечат современными услугами связи

Фото: МегаФон

В населенных пунктах, где в основном проживает от 200 до 500 жителей, впервые появится стабильная голосовая связь и мобильный интернет на скорости не менее 30 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы комфортно пользоваться любыми современными цифровыми сервисами: общаться в соцсетях и мессенджерах, получать госуслуги в электронном формате. Ученики и родители школьников смогут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов – оперативно консультировать пациентов. Также жители территорий получат доступ к самой современной технологии звонков через интернет: VoLTE, которая обеспечивает мгновенный дозвон и чистый звук.

Весь спектр телеком-услуг станет доступен жителям в населенных пунктах Асово, Барсаи, Беляевка, Бымок, Дворец, Доег, Кизьва, Куземьярово, Новая Казанка, Соколово, Уймуж, Усть-Буб и Юбилейный.

- В начале этого года в партнерстве с министерством информационного развития и связи Пермского края МегаФон уже обеспечил 21 населенный пункт современными услугами связи. Мы видим, что потребность жителей таких поселений в цифровых сервисах велика, а запуск базовых станций является долгожданным событием. Появление устойчивого сигнала и скоростного интернета улучшит качество жизни местных жителей и увеличит привлекательность этих территорий для туристов, – отметил директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

В рамках соглашения с краевыми властями МегаФон обеспечит покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети, специалисты оператора установят антенно-мачтовые сооружения и разместят антенны на высоте 15-30 метров от земли. Завершить проект планируется в начале 2023 года. МегаФон не только построит, но также будет вести постоянную техническую поддержку этих объектов связи.

Как сообщил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских, в начале 2023 года в рамках государственной программы «Развитие информационного общества» доступ к цифровым услугам получат жители 28 населенных пунктов - это около 13 тысяч человек.

- В середине августа министерством были заключены государственные контракты на обеспечение жителей малых населенных пунктов сотовой связью и мобильным интернетом (LTE). Ранее на основе данных, полученных от глав муниципалитетов о необходимости обеспечения связи, были отобраны населенные пункты, где проживают более 100 человек, где отсутствовала сотовая связь, - пояснил министр.

Кроме того, глава ведомства отметил, что в этом году 18 населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек будут обеспечены связью в рамках федерального проекта УЦН 2.0, а в следующем году запланированы работы еще в 35 селах и деревнях.