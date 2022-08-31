С начала года на дорогах Прикамья погибли 10 детей

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекии Прикамья

В краевой Госавтоинспекции прошла пресс-конференция замначальника Управления ГИБДД регионального МВД Вячеслава Кадочникова. Подробностями делится пресс-служба ведомства.

На мероприятии Кадочников рассказал о детском дорожно-транспортном травматизме в каникулы. И об участии сотрудников ГИБДД в мероприятиях по подготовке к новому учебному году.

Так, с начала года в крае зарегистрировано 171 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. К сожалению, 10 детей погибли. Еще 174 ребенка получили травмы.

С 1 июня по 30 августа сотрудники ГИБДД провели более 900 просветительских мероприятий. Это лекции, беседы, занятия, конкурсы, викторины, квесты и др.

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, привития детям навыков безопасного поведения на дороге – наша общая проблема. Работаем в данном направлении на постоянной основе», - подчеркнул Вячеслав Кадочников.

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