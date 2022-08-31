Приставы взыскали с пермского бизнесмена миллион рублей

. Фото: Василий Вахрин

Судебные приставы взыскали с осужденного пермского бизнесмена уголовный штраф в размере 1 млн руб. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее владельца предприятия общественного питания «Клевер» осудили за коммерческий подкуп в особо крупном размере. Участвуя в торгах по аренде помещения под буфет в краевой детской клинической больнице, он предложил своим конкурентам 300 тыс. руб. За эту сумму они должны были прекратить участие в государственном аукционе. Однако конкурентам это не понравилось – и на него заявили в полицию.

В суде нарушитель вину признал. В итоге мужчину оштрафовали на миллион.

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