В ГИБДД прокомментировали аварию с перевернувшейся иномаркой в Перми

Фото с места происшествия: группа ВК "ЧП Пермь".

Утром 31 августа в Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла ограждение и перевернулась на бок. В ГИБДД сообщили подробности дорожного происшествия.

- Авария произошла в 8.56 утра, - сообщили «Комсомольской правде» в УГИБДД по Пермскому краю. – По предварительной информации, со стороны Фролов в направлении улицы Васильева двигалась иномарка Toyota RAV4 под управлением 65-летнего водителя. В районе дома № 108 по улице Героев Хасана при перестроении водитель кроссовера допустил столкновение с автомобилем Лада Веста, в результате чего иномарка опрокинулась.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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