Названа причина трагедии, в которой под тоннами зерна погибла женщина

Фото: cp_perm/ВКонтакте

Причиной трагедии с обрушением многотонной массы зерна в Прикамье стала течь. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

«Установлено, что обрушение бункера произошло в ходе осуществления выгрузки зерна по причине ранее обнаруженной течи по фланцевому соединению выпускного конуса с корпусом бункера», - пояснили в ведомстве.

Напомним, жуткая история произошла под Пермью на прошлой неделе. Днем 23 августа на одном из сельскохозяйственных предприятий в поcелке Култаево время разгрузки зерна погибла 38-летняя сотрудница. А еще один работник - брат погибшей женщины - получил серьезную травму. Женщину, в буквальном смысле, расплющило.

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