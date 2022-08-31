В пермском ТЦ снова заработает пункт вакцинации от ковида

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации. Так, уже завтра, 1 сентября в городе откроется прививочный пункт в ТРК «СпешиLove». Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Разместится пункт вакцинации на первом этаже торгового центра. Все желающие привиться от COVID-19 и гриппа могут подойти с 11:00 до 17:00 с 1 по 4 сентября.

Сейчас в Прикамье в наличии - вакцина Спутник V и детская вакцина от коронавируса.

Ранее в краевом Минздраве озвучили планы открыть мобильные пункты вакцинации от ковида, где будут "прививать" назальной вакциной. Первая пробная партия назальных насадок придет в начале сентября.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru