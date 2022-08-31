В ДТП в Перми перевернулась иномарка

Фото с места происшествия: группа ВК "ЧП Пермь".
31 августа около 9.00 утра в Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла ограждение и перевернулась на бок.
Информация об аварии появилась в соцсетях. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что ДТП произошло в правом ряду в 08.58 утра.
«КП» отправила запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать произошедшее.
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