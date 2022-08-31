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Происшествия31 августа 2022 6:03

В ДТП в Перми перевернулась иномарка

Авария произошла утром 31 августа на улице Героев Хасана
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото с места происшествия: группа ВК "ЧП Пермь".

Фото с места происшествия: группа ВК "ЧП Пермь".

31 августа около 9.00 утра в Перми произошло ДТП, в результате которого иномарка снесла ограждение и перевернулась на бок.

Информация об аварии появилась в соцсетях. Сервис Яндекс.Карты сообщает, что ДТП произошло в правом ряду в 08.58 утра.

«КП» отправила запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать произошедшее.

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