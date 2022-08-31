Путешественник заснял на Урале северное сияние

Фото: Иван Федянин

Путешественник из Екатеринбурга Иван Федянин заснял под Красновишерском редкое явление для Урала – северное сияние. Атмосферное явление он запечатлел в ночь с 27 по 28 августа и поделился видео в своих соцсетях.

«В эти выходные в ночь на 28 августа снял уникальное явление для Урала - Северное сияние. Явление очень редкое для лета. Съемку произвел с Колчимского камня, район Красновишерска, Пермский край», - делится у себя «ВКонтакте» Иван.

Совсем недавно жители Прикамья тоже сняли на телефон северное сияние. Его увидели ночью 18 августа.

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