Синоптики спрогнозировали пермякам вечернюю грозу

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае сегодня днем ожидаются большие температурные контрасты между севером и югом. Прогнозом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Так, если на севере края будет всего около +15 градусов, то на юге - до +25…+27 градусов. В Перми в последний день лета жары не будет – потеплеет до комфортных +24 градусов.

Во второй половине дня по центральным районам края и в Перми благоприятные условия для гроз.

Минувшей ночью по северу региона прошли небольшие и умеренные дожди от 2 до 8 мм осадков. К утру крайнем севере похолодало до +10 градусов. На юге ночь была исключительно теплой, с минимальной температурой +16…+20 градусов, в Перми +18,2 градуса.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru