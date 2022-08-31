В центре Перми в ДТП пострадал мотоциклист

Скриншот с видео: ЧП и ДТП Пермь

В центре Перми в аварии на Комсомольском проспекте пострадал мотоциклист. Видео происшествия на Тихом Компросе появилось вчера вечером в городских социальных сетях.

На видео видно, как после столкновения лежащему на асфальте мотоциклисту оказывают помощь. А рядом – помятая машина Skoda и поврежденный байк. И прибывшая на место реанимация.

Судя по сообщениям очевидцев, мотоциклист остался жив. Однако получил травмы.

«Авария случилась около 20:45 из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество при движении мотоциклу Yamaha. В итоге они столкнулись. Мотоциклист остался жив, однако получил различные травмы», - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

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