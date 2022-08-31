15 авиарейсов из Перми поддерживаются федеральными субсидиями

. Фото: Василий Вахрин

Росавиация обновила список субсидируемых из федерального бюджета авиарейсов из Перми в 2022 году. В списке 15 актуальных направлений, сообщает Business Class.

Первые восемь – открытые сейчас рейсы авиакомпании «Икар - в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород. Еще есть направление Пермь – Самара. Оно субсидировалось с 1 января по 31 марта, следующий этап поддержки – с 15 сентября до 31 декабря.

Еще три маршрута обслуживает авиакомпания «Ютэйр» – это рейсы в Сургут, Тюмень и Уфу. Первые финансируются весь год, а рейсы в Уфу возобновятся в сентябре.

Еще два рейса авиакомпании «Азимут» – в Минеральные Воды и Махачкалу. Из них рейс в Дагестан на сегодня в расписании аэропорта Перми отсутствует. Хотя на сайте Росавиации значится период выполнения рейса с 15 июля до конца года, пишет издание.

Еще в списке субсидируемых маршруты Пермь – Казань («ЮВТ Аэро»), Пермь – Новосибирск («Сибирь»).

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