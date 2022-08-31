Пробки в Перми. Фото: архив "КП"

Наибольшая загруженность дорог утром 31 августа наблюдается в Индустриальном районе. Плотный поток транспорта «Яндекс Пробки» в Перми отмечает на ул. Леонова: на участке от ул. Беляева до ул. Свиязева, от Нестюковского тракта к ул. Промышленной. К 08:00 затруднено движение на ул. Промышленной при выезде на развязку с ш. Космонавтов – пробка в 4-5 баллов.

Формируются заторы: на ул. Героев Хасана около ТЦ «Шоколад» при выезде на разворотное кольцо, на Стахановском кольце при выезде с ул. Стахановской на ул. Мира.

Следует обратить внимание на плотный поток транспорта на ул. Попова в сторону ЦКР на участке между улицами Пушкина и Екатерининской, а также на кольце Колхозной площади при движении к ул. Революции. Такая же дорожная ситуация складывается на пл. Карла Маркса при выезде с кольца на ул. Чернышевского.

В Мотовилихе пробка в 5 баллов появилась на ул. Грибоедова при движении от пр. Октябрят к перекрестку с ул. Уинской.

В это время плотное движение транспорта на Чусовском мосту при въезде в Пермь.

Движение транспорта на плотине КамГЭС, Красавинском и Коммунальном мостах свободно от дорожных пробок.

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

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