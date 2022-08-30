В Перми столь поздней тридцатиградусной жары не было сорок лет

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми сегодня максимальная температура воздуха составила +30,2 градуса. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Это на 1,2 градуса ниже суточного рекорда, что был установлен в 1981 году. И в то же время самый поздний случай тридцатиградусной жары за последние 40 лет.

А вообще самый поздний случай достижения отметки +30 градусов в Перми тоже относится к 1982 году. 40 лет назад температура воздуха достигла +30,7 градуса – 2 сентября. +29,8 градуса зафиксировали 9 сентября 1995 года.

Что касается городов края, то сегодня максимальная температура воздуха превысила +30 на этих метеостанциях: Чайковский - +31,2 градуса, Оса и Чернушка - +31 градус, Ножовка - +30,9 градуса, Кунгур - +30,8 градуса.

А вот на севере было заметно прохладнее. Например, в Чердыни и Гайнах было всего +22 градуса.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru