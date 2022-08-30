Четыре врача из Прикамья выиграли в федеральном конкурсе «Лучший врач года»

Екатерина Боброва. Фото: permkrai.ru

Четыре врача из Пермского края стали победителями в федеральном конкурсе «Лучший врач года». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Участников оценивали по нескольким критериям. Это «Профессиональная деятельность», «Квалификация», «Морально-этические качества», «Личные качества» и «Наставничество».

Всего в конкурсе победили 162 врача из России. Победители получат премии до 3 млн руб.

Елена Егорова.

Первой победительницей из Прикамья стала Нина Постаногова – врач-инфекционист детской клинической больницы №3 имени Корюкиной. Она заняла второе место в номинации «Лучший педиатр».

Также в числе победителей – врач-физиотерапевт и заведующая отделением восстановительной медицины детской клинической больницы имени Пичугина – Екатерина Боброва. Она заняла третье место в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации».

Нина Постаногова.

Победили еще два врача из Прикамья. В тройку лучших офтальмологов России вошла Елена Егорова из КБ имени Вагнера. А второе место в номинации «Лучший участковый терапевт» заняла терапевт Верещиганской центральной районной больницы Наталья Ларионова.

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