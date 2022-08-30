Несколько пермских автобусов изменят свои маршруты

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько пермских муниципальных автобусов изменят свои маршруты. Подробности сообщает мэрия Перми.

Дело в том, что с 15:00 3 сентября до 23:00 24 сентября закроется движение транспорта по Соликамскому тракту. А именно - на участке от улицы Делегатской (Ленинский переулок) до пересечения с Восточным обходом. Объезд закрытого участка - по улицам Лянгасова и Академика Веденеева.

Маршрут №22 после плотины КамГЭС проследует по улице Академика Веденеева и Восточному обходу до конечной - «Микрорайон Васильевка». Некоторые рейсы организуют с заездом на остановку «Банная гора», чтобы компенсировать маршрут №23.

Маршрут №23 проследует от Голованово до остановки «Мичуринские сады». Та же остановка будет конечной и для маршрута №58.

А вот с маршрутом №32 сложнее. Его движение будет организуют по двум схемам. Первая - половина автобусов, что следуют из центра Перми, поедут по обычной трассе до остановки «Мичуринские сады».

Вторая половина автобусов из центра проедут в объезд по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее по маршруту следования до конечной остановки «Микрорайон Васильевка».

Актуальное расписание и маршруты следования онлайн всегда можно найти на сайте gortransperm.ru.

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