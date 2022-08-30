В Перми на неделю ограничили проезд по улице Дружбы

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мотовилихинском районе Перми по улице Дружбы начался ремонт теплосети. Из-за этого с 29 августа по 5 сентября закроется проезд транспорта по двум полосам улицы Дружбы на участке от площади Дружбы в сторону улицы Техническая.
Как отметили в Т Плюс, движение общественного транспорта останется без изменений.
Ремонт необходим для надежного теплоснабжения горожан в грядущем холодном сезоне.
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