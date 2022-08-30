МЧС предупреждает о непогоде в Прикамье 31 августа

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Фото: Василий Вахрин
В Прикамье в ближайшие сутки ухудшится погода. Об этом сообщает краевое МЧС.
Так, 31 августа в отдельных районах края ожидаются грозы и сильные порывы ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.
Помимо этого, в среду и четверг в Прикамье местами сохранится пожарная опасность 4 класса горимости. Местами будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости.
Спасатели просят быть внимательнее при непогоде, не укрываться от нее под деревьями, ЛЭП и хрупкими конструкциями. А также быть внимательнее на дорогах: как пешеходам, так и водителям.
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