МЧС предупреждает о непогоде в Прикамье 31 августа

. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье в ближайшие сутки ухудшится погода. Об этом сообщает краевое МЧС.

Так, 31 августа в отдельных районах края ожидаются грозы и сильные порывы ветра. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.

Помимо этого, в среду и четверг в Прикамье местами сохранится пожарная опасность 4 класса горимости. Местами будет чрезвычайная пожарная опасность 5 класса горимости.

Спасатели просят быть внимательнее при непогоде, не укрываться от нее под деревьями, ЛЭП и хрупкими конструкциями. А также быть внимательнее на дорогах: как пешеходам, так и водителям.

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