Фото: МЧС Пермского края.

Всего на территории Пермского края за прошедшие сутки, 29 августа, произошло 20 техногенных пожаров. В их число вошли: 8 пожаров – в Перми; 2 пожара – в Чайковском округе; по 1 пожару – в Нытвенском, Губахинском, Добрянском, Краснокамском, Горнозаводском, Лысьвенском, Соликамском, Карагайском, Кунгурском и Александровском округах.

На пожарах погибших и травмированных не обнаружено.

В техногенных пожарах 29 августа горели: бани - Горнозаводском и Лысьвенском округах; многоквартирные дома – в Чайковском, Нытвенском и Карагайском округа, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми; частный жилой дом - в Добрянском округе; неэксплуатируемые здания - в Краснокамском округе, Орджоникидзевском, Свердловском и Мотовилихинском районах Перми; дощаный дом - в Чайковском округе; кирпичное здание гаража - в Свердловском районе Перми; мусор - в Мотовилихинском районе Перми и Губахинском округе; трава - в Кунгурском округе; дощаные строения - в Соликамском и Александровском округах.

Основной причиной возникновения техногенных пожаров в Пермском крае стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

За прошедшие сутки, 29 августа, зарегистрированы 2 новых очага лесных пожаров в Пермском крае.

По информации МЧС Пермского края, с 31 августа по 1 сентября 2022 года в регионе прогнозируется высокая пожарная опасность, местами чрезвычайная пожарная опасность

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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