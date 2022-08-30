В Добрянском районе Прикамья побывали Виктор и Федор Добронравовы

Виктор и Федор Добронравовы на творческом вечере. Фото: Мария Ганицева.

В Добрянский района 27 августа приехали известные российские актеры Виктор и Федор Добронравовы. Отец и сын провели творческий вечер в рамках празднования Дня российского кино. В Усть-Гаревой проходил Праздник дружбы, посвященный юбилеям трех сел: 375-летию Усть-Гаревая, 265 - Шемети, 235 - Сенькино.

Федор Добронравов исполнял песни под гитару. Фото: Мария Ганицева.

Артисты исполнили душевные песни и рассказывали зрителям забавные истории, связанные с их творчеством. Зрители были в восторге от встречи с актерами.

Виктор Добронравов рассказывал забавные истории. Фото: Мария Ганицева.

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