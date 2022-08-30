Под Пермью вспыхнули четыре гектара травы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

30 августа под Пермью близ поселка Буртым произошел крупный пожар. Огонь ликвидировали сотрудники краевого ГУ МЧС, рассказали в ведомстве.

Сообщение о горящей траве спасателям поступило в 13:25 по местному времени. На место происшествия от МЧС направились 9 единиц техники и 25 человек личного состава.

Прибыв на место, пожарные увидели горящую траву на площади в 4 гектара. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших – огонь был ликвидирован за полчаса. Угроза ближайшим домам населенного пункта отсутствует.

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