В Перми перенесли остановку «улица 9 мая»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 30 августа перенесли автобусную остановку «улица 9 мая». Об этом сообщает пресс-служба пермского дептранса.

Перенесена остановка по шоссе Космонавтов, что расположена по направлению к центру. Теперь она находится после перекрестка шоссе Космонавтов и улицы 9 мая. Как пояснили в дептрансе, это необходимо для безопасности пассажиров.

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